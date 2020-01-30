Кто живет на дне океана? Опубликован новый ролик мультфильма "Губка Боб 3" (Видео)

Новости культуры:Картина выйдет в украинский прокат 4 июня 2020 года.

Студия Paramount представила новый ролик анимационного фильма "Губка Боб 3" режиссера Тима Хилла, который работал над мультсериалом Nickelodeon "Губка Боб Квадратные Штаны".

Это первый проект о персонаже, созданный при помощи 3D-анимации.

Картина выйдет в украинский прокат 4 июня 2020 года. Дублированный трейлер можно посмотреть тут. Анимация станет своеобразным посланием к создателю персонажа Стивену Хилленбергу, ушедшему из жизни в ноябре 2018 года.

По сюжету главный герой возвращается домой и обнаруживает пропажу своего самого дорого друга — улитки Гэри. Вместе с Патриком он отправляется на поиски, которые полны приключений и различных встреч, например, с Киану Ривзом. В новом ролике Губка Боб перечисляет все, что есть в фильме и в конце говорит, что не хватает только Гэри.