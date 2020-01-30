Канал NBC снимет сериал по мотивам книги Дэна Брауна

Новости культуры:Канал NBC заказал пилотный эпизод сериала.

Летом 2019 года телеканал NBC объявил о запуске сериала по мотивам бестселлера Дэна Брауна. Роман "Утраченный символ" - один из серии детективных триллеров, в которых сюжет разворачивается вокруг мировых заговоров.

Продюсеры канала серьезно намерены взяться за проект серьезно ведь уже заказали пилотный эпизод проекта.

Сериал будет называться как фамилия главного героя - "Лэнгдон". Шоураннер проекта - Дэн Браун. Сценарием займутся - Дэн Дворкин и Джей Битти.

Сюжет сериала расскажет об молодых годах исследователя Роберта Лэнгдона. Кому достанется главная роль не известно, но вероятно что не Тому Хэнксу, сыгравшему в полнометражной экранизации книг Брауна.

Подробностей о дате выхода, съемках и актерском составе пока нет.