Опубликован последний трейлер хоррора "Остров фантазий" (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 13 февраля 2020 года.

Sony Pictures выпустила финальный трейлер комедийного хоррора "Остров фантазий", основанного на одноименном сериале.

Новым проектом занималась студия Blumhouse Джейсона Блума, известная такими фильмами, как "Сплит", "Прочь", "Счастливого дня смерти", "Хэллоуин" (2018).

По сюжету, на удаленном роскошном курорте загадочный владелец осуществляет тайные мечты своих гостей. И в один миг фантазии превратятся в ужасы в реальности, а тропический рай станет адской ловушкой. Гостям предстоит разгадать тайну острова или заплатить собственной жизнью.

В картине снимались Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Майкл Рукер. Режиссером выступает Джефф Уодлоу.

В украинский прокат картина выйдет 13 февраля 2020 года. Первый дублированный трейлер можно посмотреть тут.