Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой

Новости культуры:Компания Apple возвращается в 1980-е годы в новом сериале.

"Яблочная" компания занята съемками драматического сериала "Physical", сюжет которого будет основан на увлечении аэробикой в 1980-е годы.

На главную роль - домохозяйки, которая в аэробике нашла свое спасение, пригласили актрису Роуз Бирн. Именно благодаря занятиям аэробикой женщина отвлекается от своей непростой доли.

Проект принадлежит автору "Отчаяных домохозяек" - Энни Уайзман. Она и выступает шоураннером и сценаристом сериала. Также Уайзман назначена исполнительным продюсером вместе с Александрой Каннингем.

Сериал собирается присоединится к линейке проектов, которые будут запущены на Apple TV в ноябре. Точной даты выхода пока нет, как и других подробностей о съемках, актерском составе и вообще готовности сериала к началу производства.