Apple выпустила дебютный тизер фильма о группе Beastie Boys (Видео)

Новости культуры:Фильм выйдет на новой платформе Apple TV+ 24 апреля 2020 года.

Компания Apple презентовала дебютный тизер нового документального проекта Спайка Джонза "История Beastie Boys".

Картина станет неким дополнением к мемуарам Beastie Boys Book, которые были выпущены в честь погибшего в 2018 году Адама Яуха.

Фильм выйдет на новой платформе Apple TV+ 24 апреля 2020 года. В частности, в тизере можно увидеть архивные кадры и отрывки записей с концертов.

Напомним, что студия Paramount запустила в разработку сразу два новых фильма по вселенной "Трансформеров". Как сообщает Variety, сценарием первого занимается Джеймс Вандербилт ("Новый Человек-паук"), а над вторым работает Джоби Харольд ("Меч короля Артура"). Предполагается, что один из них продолжит историю "Бамблби", а другой станет тотальным перезапуском всей серии и уже получил огромный бюджет.