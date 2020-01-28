Скачать
Вторник, 28.01.2020
Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС
Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Необходимости мы не видим
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Необходимости мы не видим
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)
Евровидение 2020: в каком полуфинале выступит Украина? (Фото)

Apple выпустила дебютный тизер фильма о группе Beastie Boys (Видео)

Apple выпустила дебютный тизер фильма о группе Beastie Boys (Видео)
20:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Фильм выйдет на новой платформе Apple TV+ 24 апреля 2020 года.

Компания Apple презентовала дебютный тизер нового документального проекта Спайка Джонза "История Beastie Boys".

Картина станет неким дополнением к мемуарам Beastie Boys Book, которые были выпущены в честь погибшего в 2018 году Адама Яуха.

Фильм выйдет на новой платформе Apple TV+ 24 апреля 2020 года. В частности, в тизере можно увидеть архивные кадры и отрывки записей с концертов.

Украинский фильм "Мои мысли тихие" собрал в прокате более 5 млн гривен

Напомним, что студия Paramount запустила в разработку сразу два новых фильма по вселенной "Трансформеров". Как сообщает Variety, сценарием первого занимается Джеймс Вандербилт ("Новый Человек-паук"), а над вторым работает Джоби Харольд ("Меч короля Артура"). Предполагается, что один из них продолжит историю "Бамблби", а другой станет тотальным перезапуском всей серии и уже получил огромный бюджет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Кино, Фильм, Beastie Boys, Apple TV.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
04 Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
05 Кабмин ограничил цену на газ для населения и ТКЭ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько будем платить: в &quot;Нафтогазе&quot; установили новую цену на газ
В "Нафтогазе" установили новую цену на газ
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Абсолютное большинство: Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 января 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 января 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь