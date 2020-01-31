Джуд Лоу рассказал, ожидать ли его возвращения в "Капитане Марвел 2"

Новости культуры:Что до следующего фильма из серии "Фантастические твари", то его премьера назначена на 11 ноября 2021 года.

Актер пообщался с журналистами на премьере своего нового фильма.

Представляя свой новый фильм "Гнездо" на фестивале независимого кино "Санденс" в прошлое воскресенье, Джуд Лоу ответил на вопрос о том, стоит ли рассчитывать на его появление в сиквеле "Капитана Марвел".

Актер признался, что на этот счет ему пока сказать нечего:

Я не знаю. Честно, я пока ничего об этом не знаю… Но я точно снова сыграю Дамблдора. Да, я уже начал отращивать бороду для этого персонажа, хотя этот процесс все еще находится на начальной стадии. Но если говорить про "Капитана Марвел 2"… Я рад, что они выпустят новый фильм! В прошлый раз я был, не знаю, я был словно бы брошен на произвол судьбы в каких-то далеких космических далях, так что…

В первой части "Капитана Марвел" Лоу сыграл персонажа по имени Мар-Велл, представителя расы Крии, который является лидером отряда Старфорс. Именно благодаря Мар-Веллу героиня Бри Ларсон получила свои суперспособности.

В новой картине Лоу вновь предстоит исполнить более молодую версию Альбуса Дамблдора.