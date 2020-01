"Форсаж 9": в сети появились постеры с главными героями фильма

Чем ближе премьера фильма, тем больше подробностей открывается перед поклонниками.

Вчера, 29 января, в Twitter появились постеры с главными героями франшизы.

На плакатах можно увидеть всех ключевых персонажей картины, которые исполняют Вин Дизель, Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон, рэпер Ludacris, Джордан Брюстер и Натали Эммануэль.

Watch the cast LIVE at The Road To #F9 Concert & Trailer Drop this Friday. Featuring performances by @iamcardib, @wizkhalifa, @charlieputh, @Ozuna_Pr, and @Ludacris. Follow us live on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. pic.twitter.com/54RhbYPfqU

— #F9 (@TheFastSaga) January 29, 2020