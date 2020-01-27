Вин Дизель опубликовал раритетный снимок в честь скорого выхода трейлера "Форсажа 9"

Новости шоу бизнеса:На опубликованном фото он запечатлен вместе с Мишель Родригес. Вероятно, снимок был сделан во время создания дебютного фильма.

Первые кадры из новой части "скоростной" франшизы будут представлены 31 января.

После выхода первого "Форсажа" 19 лет назад вряд ли кто-то предполагал, что этот фильм об уличных гонщиках положит начало одной из крупнейших франшиз в истории Голливуда. Тем не менее именно это и произошло. Остается всего несколько дней до выхода первого трейлера "Форсажа 9".

Свой пост актер сопроводил благодарностями в адрес каждого, кто причастен к жизни "Форсажа":

До выхода трейлера "Форсажа 9" осталось меньше двух недель! Я очень признателен всей семье "Форсажа", включая студию Universal… Я благодарен каждому, кто на протяжении последних двух десятилетий был частью этой невероятной саги. Но важнее всего сказать спасибо всем вам, кто был вместе с нами по ходу этого путешествия. Мы надеемся, что вы будете гордиться.

К этому сообщению Дизель добавил также ряд тегов, в числе которых привычное #Отцовство, — актер сопровождает этим тегом каждый пост в связи с "Форсажем 9". Что до трейлера к новому фильму, то он будет впервые показан 31 января в Майами на специальном концерте под названием "Дорога к Ф9". Видимо, в Сети ролик появится приблизительно в то же самое время.

Премьера же самого фильма состоится 21 мая 2020 года.