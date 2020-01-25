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Суббота, 25.01.2020
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Уже не страстный брюнет: Никита Добрынин кардинально сменил имидж

Уже не страстный брюнет: Никита Добрынин кардинально сменил имидж
20:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин решил изменить имидж.

Никита Добрынин вместе со своей невестой Дашей Квитковой отдыхают на солнечном острове Бали. Как известно, звездная пара Никиты и Даши являются активными блогерами.

На страницах в Инстаграме они делятся с подписчиками событиями из жизни, в частности путешествиями. Поездка на Бали не стала исключением и поклонники влюбленных могут увидеть как отдыхает пара.

Однако, помимо романтических фото и видео с разных локаций, рассказов о впечатлениях от райских уголков Бали, телеведущий опубликовал фото, на которых его видим в новом имидже. Романтичный брюнет сменил цвет волос и стал страстным блондином. Судя по историям Даши в Инстаграме, он проиграл спор, условием которого была смена имиджа.

 
 
 
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Если это приносит тебе удовольствие— считай, это успех. #surf #bali #surfing

Публикация от Никита Добрынин (@nikitadobrynin)

Сказка на Бали: Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой (Фото, Видео)

На снимках Никита позирует на фоне океана в пляжных шортах и с доской для серфинга в руках. "Если это приносит тебе удовольствие – считай это успехом", – подписал публикацию Никита.

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Стиль, Образ, Холостяк, Никита Добрынин.
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