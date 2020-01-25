Уже не страстный брюнет: Никита Добрынин кардинально сменил имидж

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин решил изменить имидж.

Никита Добрынин вместе со своей невестой Дашей Квитковой отдыхают на солнечном острове Бали. Как известно, звездная пара Никиты и Даши являются активными блогерами.

На страницах в Инстаграме они делятся с подписчиками событиями из жизни, в частности путешествиями. Поездка на Бали не стала исключением и поклонники влюбленных могут увидеть как отдыхает пара.

Однако, помимо романтических фото и видео с разных локаций, рассказов о впечатлениях от райских уголков Бали, телеведущий опубликовал фото, на которых его видим в новом имидже. Романтичный брюнет сменил цвет волос и стал страстным блондином. Судя по историям Даши в Инстаграме, он проиграл спор, условием которого была смена имиджа.

На снимках Никита позирует на фоне океана в пляжных шортах и с доской для серфинга в руках. "Если это приносит тебе удовольствие – считай это успехом", – подписал публикацию Никита.