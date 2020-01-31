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Пятница, 31.01.2020
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Актриса Галь Гадот обещает интригующий сюжетный поворот в "Чудо-женщине 2"

Актриса Галь Гадот обещает интригующий сюжетный поворот в "Чудо-женщине 2"
14:09 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:В ожидании грядущей премьеры "Чудо-женщины: 1984", актриса еще больше разожгла их интерес, немного рассказав о своей новой работе.

После того как в 2017 году на экраны вышел фильм "Чудо-женщина", фанаты Галь Гадот мечтали вновь увидеть ее в роли Дианы.

Гадот призналась, что теперь Диана стала "более мудрой, зрелой, но вместе с тем и одинокой". А потом, по словам актрисы, "происходит нечто сумасшедшее, и все меняется". Хоть актриса и выражалась расплывчато, это, возможно, был намек на грандиозную битву между Чудо-женщиной и новой злодейкой Гепардой в исполнении Кристен Уиг.

В прошлом месяце Warner Bros. выпустила первый трейлер к предстоящему фильму, в котором рассказывается о воссоединении Дианы и Стива Тревора (Крис Пайнс), который, казалось бы, пожертвовал собой, чтобы спасти мир, в конце первой части "Чудо-женщины". Именно в этом ролике показано, как персонаж Гадот впервые встречается с археологом Барбарой Минервой, которая позже и становится Гепардой.

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Кстати, еще в декабре 2018 года Галь написала в Instagram о завершении съемок "Чудо-женщины: 1984", рассказав, насколько уникальным и особенным стал для нее этот процесс.

Мы снимали в четырех разных местах в трех странах, и я так горжусь тем, что почти тысяча участников съемочной группы приходили на площадку каждый день, вкладывая все свои силы в наш фильм, — поделилась Гадот.

Увидеть продолжение захватывающих приключений Дианы российские зрители смогут уже 4 июня.

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Фильмы, Кино, Актриса, Галь Гадот.
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