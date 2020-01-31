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Актриса, озвучивающая персонажа Свинку Пеппа, решила уволиться

Актриса, озвучивающая персонажа Свинку Пеппа, решила уволиться
15:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Харли Берд зарабатывала по 1000 фунтов стерлингов в час, но сейчас планирует заняться новыми проектами.

18-летняя актриса Харли Берд, подарившая голос Свинке Пеппе в одноименном детском мультсериале, покидает роль, которой занималась 13 лет. Как сообщает Daily Mail, актриса планирует заняться новыми проектами.

Отмечается, что Берд зарабатывала по 1000 фунтов стерлингов в час за озвучку. Она впервые приняла участие в работе над мультсериалом в возрасте пяти лет. С 2007 года Берд озвучила 185 эпизодов мультфильма. В 2011 году актриса получила премию BAFTA за эту роль.

Вместо Берд озвучкой Свинки Пеппы займется девятилетняя Амели Би. Она будет четвертой актрисой, которая озвучивает свинку. Девочка заявила, что работать над мультфильмом было ее давней мечтой. Впервые голос Амели прозвучит в эпизоде анимационного сериала, который выйдет 14 февраля.

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Напомним, британский мультсериал "Свинка Пеппа" впервые вышел в мае 2004 года. Он был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведен на 40 языков. В Австралии был наложен запрет на показ одного из эпизодов сериала в связи с жалобами родителей на угрозу безопасности детей.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Озвучка, Свинка Пеппа, Пеппа, Харли Берд.
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