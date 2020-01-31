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Джоди Фостер спродюсирует фильм о похищении картины "Мона Лиза" в 1911 году

Джоди Фостер спродюсирует фильм о похищении картины "Мона Лиза" в 1911 году
15:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В основу картины ляжет книга Сеймура Райта "День, когда украли "Мону Лизу".

Актриса и режиссер Джоди Фостер снимет фильм, основанный на реальных событиях, о похищении из Лувра картины "Мона Лиза" работы Леонардо да Винчи в 1911 году.

Как сообщает Deadline, в основе сценария будет книга под названием "День, когда они украли "Мону Лизу", которую написал Сеймур Рейт. Сценаристом фильма может стать Уильям Уиллер. Дата выхода пока безымянного фильма на данный момент неизвестна.

Полотно было украдено 21 августа 1911 года сотрудником музея Винченцо Перуджей. Мотивы этого преступления остались неясными, под подозрение попали даже известные художники, в том числе Пабло Пикассо. Несмотря на усилия властей, решившихся даже на закрытие границ, злоумышленник не был пойман. "Мону Лизу" нашил спустя два года в Италии из-за оплошности самого вора, который просто откликнулся на объявление в газете.

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Большая шумиха в прессе, сопровождавшая поиски полотна, способствовала невероятному росту популярности картины, которая до этого была известна лишь экспертам. Фактически именно этот скандал и сделал ее одним из самых известных и дорогих произведений искусства в мире.

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Кино, Фильм, Книга, Леонардо да Винчи, Джоди Фостер, День, Мона Лиза, 1911, Уильям Уиллер, когда украли "Мону Лизу".
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