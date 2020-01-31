Новая комедийная драма "Французский диспетчер" выйдет этим летом

Новости культуры:В картине снимались Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Кейт Уинслет, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Уиллем Дефо, Фрэнсис МакДорманд и другие.

Студия Searchlight Pictures опубликовала первый постер новой комедийной драмы Уэса Андерсона "Французский диспетчер", на котором указана дата его выхода - 24 июля 2020 года.

В картине звездный актерский состав: Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Кейт Уинслет, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Леа Сейду, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд и другие.

Действие фильма будет происходить в 1950-е годы во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, сотрудник которого решает выпустить собственный журнал.

Напомним, что Джейсон Стэтхэм и Кевин Харт ведут переговоры со студией Sony Pictures о том, чтобы сыграть главные роли в комедийном боевике The Man From Toronto ("Человек из Торонто"), который должен выйти уже в этом году. Режиссером фильма станет Патрик Хьюз, постановщик таких картин, как "Телохранитель киллера" и "Неудержимые 3".