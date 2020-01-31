Рон Ховард снимет фильм о попытке убийства Фиделя Кастро

Новости культуры:Об актерском составе, а также о дате выхода картины пока ничего не известно.

Киностудия Paramount Pictures снимет основанный на реальных событиях фильм Fixer, который расскажет о попытке убийства лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Как сообщает Deadline, режиссером выступит Рон Ховард ("Игры разума"), продюсером картины - Брайан Грейзер, с которым Ховард сотрудничал и ранее.

В центре сюжета окажется агент ФБР, который вместе со своими коллегами из ЦРУ и представителями чикагской мафии занимался организацией физического устранения команданте. Вполне вероятно, речь идет о заговоре, подготовкой которого занимался Роберт Махью.

Об актерском составе, а также о дате выхода картины не сообщается.

Отметим, покушения на Фиделя Кастро совершались с момента его прихода к власти на Кубе в 1959 году и до 2000 года. Один из охранников Кастро, Хуан Рейнальдо Санчес, в своей книге "Тайная жизнь Фиделя Кастро" утверждает, что на вождя кубинской революции было совершено от 100 до 200 покушений.