HBO презентовал трейлер сериала "Заговор против Америки" (Видео)

Новости культуры:Премьера шоу запланирована на 16 марта.

HBO презентовал трейлер мини-сериала "Заговор против Америки", снятого по одноименному роману Филипа Рота.

В картине сыграли Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Зои Казан, Ази Робертсон и другие.

Действие сериала происходит в начале 1940-х в США. В центре сюжета — рабочая семья американских евреев, с тревогой наблюдающая подъем антисемитских и расистских настроений в родной стране. Это вызвано победой знаменитого авиатора и сторонника фашистских идей Чарльза Линдберга на выборах 1940 года (в реальности победил Франклин Делано Рузвельт).

Напомним, что актриса и режиссер Джоди Фостер снимет фильм, основанный на реальных событиях, о похищении из Лувра картины "Мона Лиза" работы Леонардо да Винчи в 1911 году.