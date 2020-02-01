Берлинале отменил именную награду: при чем здесь Геббельс

Новости культуры:Берлинский кинофестиваль отменил награду, названную в честь первого директора.

Берлинский международный кинофестиваль отменил награду, которая была основана в честь его первого директора Альфреда Бауэра. Это случилось после публикации расследования, которое показало, что он возглавлял дирекцию кино нацистов, которую основал Йозеф Геббельс, сообщает Associated Press.

Бауэр возглавлял "Берлинале" с 1951 по 1976 год. После его смерти в 1986 году было принято решение основать приз в его честь, который вручается наряду с другими наградами киносмотра.

Теперь же расследование Die Zeit показало, что с 1942 года Бауэр возглавлял дирекцию кино, основанную Геббельсом. "Берлинале" отреагировал на расследование, заявив, что оно "пролило новый свет" на роль Бауэра в нацистской Германии и что из-за этого вручение награды, основанной в его честь, будет приостановлено.

Фото Twitter / @franceinfo_cult

"Мы приветствуем публикацию расследования в Die Zeit. Для нас это возможность начать более глубокое исследование истории фестиваля при поддержке внешних экспертов", - говорится в официальном заявлении фестиваля.

Решение киносмотра поддержала также министр культуры Германии Моника Грюттерс. "Если эти выводы, новые для всех нас, будут подтверждены, то очевидно, что имя Альфреда Бауэра больше не будет использоваться таким образом на Берлинале", - заявила она.