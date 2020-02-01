Скачать
Суббота, 01.02.2020
Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
Китайский коронавирус: в Украине разрабатывают собственную систему обнаружения
СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
СМИ: Украина занимает третье место по количеству беженцев в США
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Украинка Магучих установила новый мировой рекорд (Видео)
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Берлинале отменил именную награду: при чем здесь Геббельс

Берлинале отменил именную награду: при чем здесь Геббельс
09:13 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры:Берлинский кинофестиваль отменил награду, названную в честь первого директора.

Берлинский международный кинофестиваль отменил награду, которая была основана в честь его первого директора Альфреда Бауэра. Это случилось после публикации расследования, которое показало, что он возглавлял дирекцию кино нацистов, которую основал Йозеф Геббельс, сообщает Associated Press.

Бауэр возглавлял "Берлинале" с 1951 по 1976 год. После его смерти в 1986 году было принято решение основать приз в его честь, который вручается наряду с другими наградами киносмотра.

Теперь же расследование Die Zeit показало, что с 1942 года Бауэр возглавлял дирекцию кино, основанную Геббельсом. "Берлинале" отреагировал на расследование, заявив, что оно "пролило новый свет" на роль Бауэра в нацистской Германии и что из-за этого вручение награды, основанной в его честь, будет приостановлено.

Фото Twitter / @franceinfo_cult

"Мы приветствуем публикацию расследования в Die Zeit. Для нас это возможность начать более глубокое исследование истории фестиваля при поддержке внешних экспертов", - говорится в официальном заявлении фестиваля.

"Оскар 2020": кто будет вручать статуэтки победителям кинопремии

Решение киносмотра поддержала также министр культуры Германии Моника Грюттерс. "Если эти выводы, новые для всех нас, будут подтверждены, то очевидно, что имя Альфреда Бауэра больше не будет использоваться таким образом на Берлинале", - заявила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Берлинский кинофестиваль, Йозеф Геббельс, Берлинале, Die Zeit, Моника Грюттерс, Альфред Бауэр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
04 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
05 Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля
Погода в Украине в первый день февраля
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
ЕС запускает дипломатическую миссию в Британии
Очередная подлость: боевики обвиняют ВСУ в серьезном ДТП на Донбассе
Боевики обвиняют ВСУ в ДТП на Донбассе
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь