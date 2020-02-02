Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020

Новости культуры:Британская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию BAFTA.

2 февраля в Лондоне состоится ежегодная церемония награждения премиями BAFTA. За месяц до происшествия представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.

Интересно, что именно картина "Джокер" представлена в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.

На втором месте по количеству номинаций на премию BAFTA фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Лента претендует на 10 наград. Полный список номинантов сообщается на официальном сайте премии BAFTA.

Номинанты премии BAFTA Awards 2020

Лучший фильм

"Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

"Джокер" Тодда Филлипса

"1917" Сэма Мендеса

"Ирландец" Мартина Скорсезе

"Паразиты" Пон Чжун Хо

Лучший режиссер

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Скорсезе ("Ирландец")

Филлипс ("Джокер")

Мендес ("1917")

Лучший фильм на иностранном языке

"Паразиты" Пон Чжун Хо

"Боль и слава" Педро Альмодовара

"Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия

Лучший актер

Хоакин Феникс ("Джокер")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Терон Эджертон ("Рокетмен")

Лучшая актриса

Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Синтия Эриво ("Гарриет")

Джесси Бакли ("Дикая роза")