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Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020

Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020
10:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Британская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию BAFTA.

2 февраля в Лондоне состоится ежегодная церемония награждения премиями BAFTA. За месяц до происшествия представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.

Интересно, что именно картина "Джокер" представлена в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.

На втором месте по количеству номинаций на премию BAFTA фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Лента претендует на 10 наград. Полный список номинантов сообщается на официальном сайте премии BAFTA.

Номинанты премии BAFTA Awards 2020

Лучший фильм 

"Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

"Джокер" Тодда Филлипса

"1917" Сэма Мендеса

"Ирландец" Мартина Скорсезе

"Паразиты" Пон Чжун Хо

Лучший режиссер  

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Скорсезе ("Ирландец")

Филлипс ("Джокер")

Мендес ("1917")

Лучший фильм на иностранном языке

"Паразиты" Пон Чжун Хо

"Боль и слава" Педро Альмодовара

"Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия

Лучший актер 

Хоакин Феникс ("Джокер")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Терон Эджертон ("Рокетмен")

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Лучшая актриса 

Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Синтия Эриво ("Гарриет")

Джесси Бакли ("Дикая роза")

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