Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС: названы причины
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
Михайлюк помог Детройту одолеть Денвер, набрав 13 очков (Видео)
Михайлюк помог Детройту одолеть Денвер, набрав 13 очков (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 4 февраля

Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда

Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
11:59 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Том Фелтон, сыгравший врага Гарри Поттера в серии книг о Волшебном мире, похоже, очень заинтересован в том, чтобы воплотить образ учтивого шпиона.

Преемник Дэниэла Крэйга будет объявлен еще не скоро — сначала должен завершиться прокат фильма "Не время умирать".

В одном из недавних интервью актер заявил, что "ему нравится играть милашек", но при этом главное для него — это стать на экране человеком, который максимально отличается от него самого.

И чем сильнее отличается, тем веселее играть, — добавил Том. Фелтон подчеркнул, что роль агента 007 для него — настоящая мечта, ведь первым фильмом, который он увидел в семь лет, была именно одна из частей "бондианы". 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

well if you can’t beat em...

Публикация от Tom Felton (@t22felton)

Это было все, о чем я мог думать, — признался актер.

Том очень гордится своей работой в фильмах о Гарри Поттере и до сих пор поражается тому, насколько успешной получилась эта франшиза. В интервью журналу Closer он признался, что со съемками саги для него связаны одни из самых ярких воспоминаний в жизни, и рассказал, что до сих пор общается со своими коллегами.

Главным героем "Ведьмак: Кошмар Волка" станет молодой Весемир

Эмма живет не слишком далеко от меня, и я недавно разговаривал с Дэниелом по телефону, — поделился Фелтон, а также добавил, что они все "как семья, но большую часть времени находятся в разных частях света".

Кстати, фанаты давно хотят найти доказательства тому, что между Фелтоном и Уотсон есть не только дружеские чувства, так что, подтвердись эта догадка, можно было бы помечтать и о том, что Уотсон захочет стать новой "девушкой Бонда".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Джеймс Бонд, Актеры, Том Фелтон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стартует регистрация на ВНО
В Украине стартует регистрация на ВНО
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь