Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда

Новости культуры:Том Фелтон, сыгравший врага Гарри Поттера в серии книг о Волшебном мире, похоже, очень заинтересован в том, чтобы воплотить образ учтивого шпиона.

Преемник Дэниэла Крэйга будет объявлен еще не скоро — сначала должен завершиться прокат фильма "Не время умирать".

В одном из недавних интервью актер заявил, что "ему нравится играть милашек", но при этом главное для него — это стать на экране человеком, который максимально отличается от него самого.

И чем сильнее отличается, тем веселее играть, — добавил Том. Фелтон подчеркнул, что роль агента 007 для него — настоящая мечта, ведь первым фильмом, который он увидел в семь лет, была именно одна из частей "бондианы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram well if you can’t beat em... Публикация от Tom Felton (@t22felton) 24 Янв 2020 в 2:03 PST

Это было все, о чем я мог думать, — признался актер.

Том очень гордится своей работой в фильмах о Гарри Поттере и до сих пор поражается тому, насколько успешной получилась эта франшиза. В интервью журналу Closer он признался, что со съемками саги для него связаны одни из самых ярких воспоминаний в жизни, и рассказал, что до сих пор общается со своими коллегами.

Эмма живет не слишком далеко от меня, и я недавно разговаривал с Дэниелом по телефону, — поделился Фелтон, а также добавил, что они все "как семья, но большую часть времени находятся в разных частях света".

Кстати, фанаты давно хотят найти доказательства тому, что между Фелтоном и Уотсон есть не только дружеские чувства, так что, подтвердись эта догадка, можно было бы помечтать и о том, что Уотсон захочет стать новой "девушкой Бонда".