В Сети появился финальный трейлер фильма "Мулан" (Видео)

Новости культуры:Фильм стал адаптацией популярного мультфильма девяностых.

Одна из самых известных киностудий мира Disney представила финальный трейлер к ожидаемому боевику "Мулан".

В центре сюжета – обычная китайская семья, в которой царит идиллия. Однако подготовка к свадьбе дочери прерывается, когда император издает указ, согласно которому каждая семья должна отправить одного человека в армию. В то время Китай атакуют северные захватчики, поэтому ряды армии существенно редеют.

Единственным мужчиной в семье Фа Мулан является тяжелобольной отец, который когда-то был военным. Чтобы уберечь его от войны, на фронт идет старшая дочь, которая хитростью вступает в ряды воинов. Но на поле боя девушка понимает, что это не просто принудительное занятие, а ее предназначение.

Режиссером киноадаптации "Мулан" стала Ники Каро. На воплощение незаурядного сюжета студия Disney выделила рекордную сумму – 300 миллионов долларов. Главную роль получила талантливая актриса Лю Ифей. Кроме этого, киноманы смогут увидеть мастерскую игру Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли, Джейсона Скотта Ли, Розалинды Чао.

Первый трейлер к фильму появился в сети 7 июля, второй – 5 декабря, а финальный – накануне, 2 февраля. В нескольких минутах промо-ролика авторы показали воинственность девушки, которая без сомнений берется менять свою жизнь, и ее слаженность на поле боя. Премьера фильма "Мулан" запланирована на 26 марта 2020 года.