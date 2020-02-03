Джейсон Момоа превратиться в полу-человека/полу-монстра в новом проекте Netflix

Новости культуры:Сервис Netflix начал работу над экранизацией комиксов Уиндзора МакКея "Маленький Немо: Приключения в стране снов".

Режиссер Фрэнсис Лоуренс готовит экранизацию комикса "Маленький Немо" для Netflix.

Фильм расскажет об истории девушки Немы, которая потеряла своего отца. С помощью большого существа-полу-человека/полу-монстра Флипа путешествует по мистической земле Страны снов.

Как сообщают зарубежные СМИ, главная мужская роль досталась Джейсону Момоа. Актер перевоплотится в Флипа - "существо ростом в девять футов, наполовину человек, наполовину зверь, с косматым мехом и длинными изогнутыми клыками", который поможет Немо с поисками отца.

Сценарием занимаются Дэвид Гион и Майкл Хандельман. Производство планируют запустить летом 2020.

Пока никаких подробностей больше нет.