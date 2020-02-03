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"Тролли 2: Мировое Турне": в сети появились новые персонажные постеры героев

"Тролли 2: Мировое Турне": в сети появились новые персонажные постеры героев
18:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:К выходу на большой экран готовится вторая часть мультфильма о троллях, которая получила название "Тролли 2: Мировое турне".

"Тролли 2" станут прямым одноименным продолжением первой части, которая вышла на экраны в 2016 году. Производством оригинальной части занималась студия DreamWorks Animation, которая сейчас работает над созданием "Троллей 2".

В кресла режиссеров сели Уолт Дорн, который начал карьеру с мультфильма "Губка Боб квадратные штаны", и Дэвид П. Смит, а сценарий писали Джонатан Айбел и Гленн Бергер. Сюжет второй части несколько позаимствован из фильма "Мстители: Война бесконечности". Один из главных героев мечтает собрать шесть элементов, которые должны сделать его самым могущественным.

Если быть точным, сюжет анимационной картины "Тролли 2: Мировое Турне" разворачивается через четыре года после того, как Мачек и его друзья спасли свой край от отвратительных бергенов. Как-то главные герои Мачок и Пагин узнают, что они не единственные тролли в этом мире. Более того, их любимая музыка не всем по душе. Больше всего она мешает рокеру, который намерен собрать все струны из всех их миров и стать самым могущественным троллем с невиданной силой.

На официальной странице украинского филиала Universal Pictures в инстаграме появились первые персонажные постеры, на которых фанаты смогут увидеть и узнать своих любимых героев.

Появился новый трейлер приключенческого мультфильма "Тролли" (Видео)

Добавим, что украинский трейлер взорвал сеть еще осенью 2019 года. Премьера мультфильма в Украине запланирована на 19 марта 2020 года.

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Кино, Фильм, Тролли, Тролли 2, Тролли 2: Мировое турне.
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