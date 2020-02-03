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"Дневники принцессы 3": фильм с Энн Хэтэуэй получит продолжение

"Дневники принцессы 3": фильм с Энн Хэтэуэй получит продолжение
19:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Потоковый сервис Disney+ снимает продолжение франшизы "Дневники принцессы" в виде спин-оффа.

Компания Disney не устает придумывать идеи контента для своего потокового сервиса Disney+. Об этом сообщает издание The Illuminerdi.

По слухам, третья часть будет рассказывать историю сводной сестры героини Энн Хэтэуэй. На сайте отмечается, что новая героиня популярной франшизы будет девочкой смешанных рас.

По сюжету, она якобы отправляется жить в вымышленную страну Женовию вместе с представителями монаршей семьи. Вернутся ли к своим ролям Энн Хэтэуэй и Джули Эндрюс пока неизвестно.

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Напомним, что первая и вторая часть "Дневников принцессы" вышла в 2001 и 2004 году соответственно. В основу оригинальной истории положена серия книг американской писательницы Мэг Кэбот. Немного раньше Энн Хэтэуэй промовилася в одном из интервью, что готова вернуться к роли, ведь сценарий к третьей части фильма был почти готов. Однако пока никаких намеков на ее участие в съемках нет.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Дисней, Энн Хэтэуэй, Спин-офф, Дневники принцессы.
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