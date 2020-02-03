"Гретель и Гензель": вышел украинский трейлер хоррора (Видео)

Новости культуры:Представлен украинский трейлер фэнтезийного хоррора Оза Перкинса "Гретель и Гензель".

Абсолютно новая, острая и крайне глубокая интерпретация всемирно известного шедевра Братьев Гримм выйдет в кинотеатрах Украины 20 февраля.

В главных ролях задействована звезда хоррора "Оно" София Лиллис, а также актеры Сэмми Лики, Элис Крайдж.

По сюжету главная героиня Гретель (София Лиллис) отправляется вместе со своим младшим братом Гензелем (Сэмми Лики) в опасное путешествие по темному лесу в поисках пищи. Герои попадают в гости к таинственной пожилой женщине (Элис Крайдж), которая оказывается ведьмой. Прогулка оборачивается настоящим кошмаром, поскольку им придется вступить в неравную схватку с ужасающим злом.

Съемки хоррора проходили в Ирландии. Все костюмы для героев были разработаны специально для фильма: шляпы сшила ирландская модистка, обувь – сапожник, работающий по старинным технологиям. Кольцо ведьмы, которое играет определенную роль в повествовании, было разработано ирландским ювелиром. Передник Гретель - отголосок знаменитого костюма Дороти из "Волшебника Страны Оз".