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Режиссер Энди Серкис рассказал, чего фанатам ждать от сиквела "Венома"

Режиссер Энди Серкис рассказал, чего фанатам ждать от сиквела "Венома"
12:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:В "Веноме 2" должна появиться суперзлодейка Визг (Наоми Харрис).

Ожесточенной схватки между двумя симбиотами не миновать.

2020 год будет насыщенным для Энди Серкиса. Помимо исполнения роли Альфреда Пенниуорта в новом "Бэтмене", он выступит режиссером еще одного супергеройского блокбастера — речь о "Веноме 2", в котором заглавному герою в лице Тома Харди предстоит сразиться с Карнажем. В интервью Digital Spy Серкис на днях рассказал, чего именно зрителям стоит ждать от предстоящего фильма Sony:

Ну, вы знаете, мне не позволено много говорить об этом — да, звучит скучно, — но съемки длятся уже несколько дней, и это очень захватывающий процесс. У нас есть прекрасный Том Харди, вокруг которого все и вертится. Нам предстоит углубиться в личность его персонажа. Конечно, у него также будет заклятый враг и… Это все, что я могу сказать. 

 
 
 
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Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

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Комментарии Серкиса довольно туманны, но что известно наверняка, так это то, что съемки картины уже идут полным ходом. Под "заклятым врагом" же имеется в виду Клетус Кэседи, которого сыграет Вуди Харрельсон, — именно этот персонаж станет носителем симбиота Карнажа.

Премьера второго "Венома" состоится 1 октября этого года.

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Фильмы, Кино, Режиссер, Сиквел, Энди Серкис, Веном 2.
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