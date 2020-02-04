Режиссер Энди Серкис рассказал, чего фанатам ждать от сиквела "Венома"

Новости культуры:В "Веноме 2" должна появиться суперзлодейка Визг (Наоми Харрис).

Ожесточенной схватки между двумя симбиотами не миновать.

2020 год будет насыщенным для Энди Серкиса. Помимо исполнения роли Альфреда Пенниуорта в новом "Бэтмене", он выступит режиссером еще одного супергеройского блокбастера — речь о "Веноме 2", в котором заглавному герою в лице Тома Харди предстоит сразиться с Карнажем. В интервью Digital Spy Серкис на днях рассказал, чего именно зрителям стоит ждать от предстоящего фильма Sony:

Ну, вы знаете, мне не позволено много говорить об этом — да, звучит скучно, — но съемки длятся уже несколько дней, и это очень захватывающий процесс. У нас есть прекрасный Том Харди, вокруг которого все и вертится. Нам предстоит углубиться в личность его персонажа. Конечно, у него также будет заклятый враг и… Это все, что я могу сказать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram W3’R’V3N0M2 ~ Публикация от Tom Hardy (@tomhardy) 5 Ноя 2019 в 8:03 PST

Комментарии Серкиса довольно туманны, но что известно наверняка, так это то, что съемки картины уже идут полным ходом. Под "заклятым врагом" же имеется в виду Клетус Кэседи, которого сыграет Вуди Харрельсон, — именно этот персонаж станет носителем симбиота Карнажа.

Премьера второго "Венома" состоится 1 октября этого года.