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Появились новые постеры к мультфильму "Соник в кино" (Фото, Видео)

Появились новые постеры к мультфильму "Соник в кино" (Фото, Видео)
14:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Премьера мультфильма "Соник в кино" в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.

Фантастический анимациний боевик о хорошо известном еже Сонике уже скоро порадует ценителей видеоигры ожидаемой экранизацией. 

Съемками фантастической картины, в основу которой лег сюжет видеоигры, созданной компанией Sega, занялась компания Paramount Pictures. В полнометражном мультфильме живые актеры будут объединены вместе с анимационными героями.

О съемках мультфильма заговорили еще в 2013 году, когда компания Sony приобрела права на сюжет, однако после съемок и объявления даты выхода на 2018 год Sony сообщили о продаже фильма. После этого его приобрела компания Paramount Pictures, которая сразу же сообщила, что премьеру следует ожидать не раньше, чем в 2019 году. 

По сюжету, молодой человек по имени Том работает в полиции и мечтает построить головокружительную карьеру. Однако на его пути стабильно появляются какие-то препятствия. Очередной помехой стало странное синие существо-пришелец Соник, который похож на ежа. Он настолько быстрый, что с ним не может потягаться ни одна новая технология. Чтобы поймать Соника местные власти нанимают безжалостного доктора Айво Роботника, который известен как Эггман. И этот сумасшедший ученый мечтает стать обладателем всей планеты. 

 
 
 
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Привіт – я Їжак Сонік, а це моя банда. До зустрічі у кіно! P.S. Поганець Роботнік не з нами #ЇжакСонік #sonicthehedgehog

Публикация от paramountpicturesua (@paramountpicturesua)

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Главные роли в мультфильме сыграли Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил Макдоноу, Тика Самптер и другие. Дата выхода мультфильма "Соник в кино" запланирована на 13 февраля 2020 года.

За 10 дней до премьеры украинский филиал Paramount Pictures опубликовал на своей странице в инстаграме новые персонажные постеры с главными героями. Среди них можно увидеть любимого всеми Джима Керри, а также восходящих звезд Джеймса Марсдена и Наташу Ротвелл.

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Кино, Мультфильмы, Мультики, Смотреть, Постеры, Соник, Соник в кино.
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