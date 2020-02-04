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Оскар 2020: фавориты украинских зрителей

Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
15:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Компания Google составила рейтинг номинантов кинопремии по запросам украинцев.

В преддверии церемонии "Оскар 2020" Google Ukraine, проанализировав запросы украинцев, составила рейтинг номинантов премии этого года, которые пользуются популярностью у украинского зрителя. Для анализа были взяты запросы за последние три месяца.

Как сообщают аналитики, лидирующую позицию среди фильмов заняла картина "Джокер", которая номинирована в 11 категориях. На пятки Джокеру наступает фильм Тарантино "Однажды...в Голливуде". Третью позицию занимает "Ирландец" Мартина Скорсезе. Биографическая драма "Ford против Ferrari" разместилась на четвертой ступени рейтинга. Пятерку замыкает нашумевший фильм "1917".

Непревзойденная Скарлетт Йоханссон, которая номинирована за роль в фильме "Брачная история", одержала пальму первенства в запросах о номинантках на кинопремию. Второе место по поиску заняла Шарлиз Терон, третье - Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".

Рейтинг номинантов на главную мужскую роль возглавил Леонардо Ди Каприо, номинация за роль в "Однажды... в Голливуде". Джокер в исполнении Хоакина Феникса занимает вторую позицию. Замыкает тройку Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава".

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Среди запросов о мультфильмах лидерскую позицию заняла лента "Как приручить дракона 3. Скрытый мир".

Совпадет ли мнение украинских зрителей и членов Американской академии узнаем уже совсем скоро.

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Кинопремия, Премия, Кино, Рейтинг, Награда, Оскар 2020.
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