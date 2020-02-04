По стопам Queen: в 2021 году выйдет фильм о рок-группе KISS

Новости культуры:Во время интервью с Митчем Лафоном Менеджер KISS Док МакГи поделился некоторыми подробностями о предстоящем байопике.

Американская рок-группа KISS пошла по стопам Queen, Motley Crue и Элтона Джона и выпустит биографический фильм в 2021 году.

В частности, МакГи рассказал, что продюсером фильма станет Марк Кантон, известный по работе над картиной 300 спартанцев.

"Я могу сказать вам, что буду работать с Марком Кантоном. Он выдающийся продюсер и действительно отличный парень. На следующей неделе мы соберемся компанией, доработаем сценарий и, надеюсь, завершим фильм к концу июля следующего года - в том же месяце, когда Kiss сыграют свое последнее шоу в родном Нью-Йорке", - рассказал менеджер.

МакГи, как бывший менеджер Motley Crue, ранее уже принимал участие в создании нашумевшего биографического фильма от Netflix "Грязь" (The Dirt), но остался недоволен результатом, так как был против решения назначить режиссером картины создателя сериала "Чудаки" Джеффа Тремейна.