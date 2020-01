Байопик о Бобе Дилане: Тимоти Шаламе сыграет музыканта

Тимоти Шаламе сыграет музыканта Боба Дилана в новом фильме Джеймса Мэнголда ("Логан", "Аутсайдеры"). Производством займется компания Fox Searchlight.

Об этом сообщает deadline.

В основу байопика легла книга Элайджи Уолда "Переход Боба Дилана к электрозвучанию" (Dylan Goes Electric).

we stan bob dylan and we stan timothee chalamet, bring it on bitch pic.twitter.com/IY8RZGfnLl

— jun (@glittergIam) January 7, 2020