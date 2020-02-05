Скачать
Среда, 05.02.2020
Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью
Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты
"Ледяное сердце" Плутона управляет атмосферой планеты

Певица Джессика Симпсон отказалась от роли в "Дневнике памяти": известна причина

Певица Джессика Симпсон отказалась от роли в "Дневнике памяти": известна причина
14:00 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Стало известно, что артистка была влюблена в Гослинга с 12 лет.

В своих мемуарах Open Book Джессика Симпсон рассказала, что отказалась от роли Элли Гамильтон в фильме "Дневники памяти", которую в итоге сыграла Рэйчел Макадамс.

Я прочитала сценарий и отказалась, потому что там есть интимная сцена, которую они не хотели убирать. И эта сцена с Райаном Гослингом, — пишет Джесс.

Гослинг и Симпсон познакомились в Клубе Микки-Мауса, когда Джессике было 12 лет. Певица говорит, что была влюблена в Гослинга с того времени, "когда он еще не был горячим сердцеедом". В этом же клубе был Джастин Тимберлейк. В мемуарах Джессика рассказывает, что Райан и Джастин поспорили тогда, кто первый ее поцелует. В 2005 году Тимберлейк вспомнил о пари, когда пришел в гости к Симпсон.

Я была после развода, у Джастина тоже не было отношений, и он пришел ко мне. У нас случился "ностальгический поцелуй". Но после поцелуя Джастин достал телефон и начал что-то активно печатать. Я подумала: "Ладно, надеюсь, это не другая девушка. А вдруг я перестаралась с языком? Оказалось, они поспорили, кто поцелует меня первым, когда им было лет по 12. И вот он написал Райану и сказал, что выиграл пари. А я ему: "Понятно. Мы больше не целуемся", — рассказала певица.

Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"

Позже фильм "Дневник памяти" настиг Джессику в самолете в тот день, когда она решила развестись с Ником Лаше.

Я сидела в первом классе и громко рыдала. И тут они объявили, что мы будем смотреть "Дневник памяти". Господи, это самый романтичный фильм на свете, а я в этот момент ухожу от Ника… — поделилась звезда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Симпсон, Певица, Дневники памяти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
03 Министрам урезали зарплаты и премии
04 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Кабмин назначил временного руководителя &quot;Укразализныци&quot;
Кабмин назначил временного руководителя "Укразализныци"
Харрисон Форд снимется в пятой части &quot;Индианы Джонса&quot;
Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь