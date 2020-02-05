Певица Джессика Симпсон отказалась от роли в "Дневнике памяти": известна причина

Новости культуры:Стало известно, что артистка была влюблена в Гослинга с 12 лет.

В своих мемуарах Open Book Джессика Симпсон рассказала, что отказалась от роли Элли Гамильтон в фильме "Дневники памяти", которую в итоге сыграла Рэйчел Макадамс.

Я прочитала сценарий и отказалась, потому что там есть интимная сцена, которую они не хотели убирать. И эта сцена с Райаном Гослингом, — пишет Джесс.

Гослинг и Симпсон познакомились в Клубе Микки-Мауса, когда Джессике было 12 лет. Певица говорит, что была влюблена в Гослинга с того времени, "когда он еще не был горячим сердцеедом". В этом же клубе был Джастин Тимберлейк. В мемуарах Джессика рассказывает, что Райан и Джастин поспорили тогда, кто первый ее поцелует. В 2005 году Тимберлейк вспомнил о пари, когда пришел в гости к Симпсон.

Я была после развода, у Джастина тоже не было отношений, и он пришел ко мне. У нас случился "ностальгический поцелуй". Но после поцелуя Джастин достал телефон и начал что-то активно печатать. Я подумала: "Ладно, надеюсь, это не другая девушка. А вдруг я перестаралась с языком? Оказалось, они поспорили, кто поцелует меня первым, когда им было лет по 12. И вот он написал Райану и сказал, что выиграл пари. А я ему: "Понятно. Мы больше не целуемся", — рассказала певица.

Позже фильм "Дневник памяти" настиг Джессику в самолете в тот день, когда она решила развестись с Ником Лаше.

Я сидела в первом классе и громко рыдала. И тут они объявили, что мы будем смотреть "Дневник памяти". Господи, это самый романтичный фильм на свете, а я в этот момент ухожу от Ника… — поделилась звезда.