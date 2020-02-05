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Звезда "Темного рыцаря" сыграет злодея в одном из фильмов Marvel - СМИ

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Звезда "Темного рыцаря" сыграет злодея в одном из фильмов Marvel - СМИ
17:51 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:В фильме "Тор: Любовь и гром" Кристиан Бэйл может исполнить роль потенциального инопланетянина.

Ресурс The Illuminerdi со ссылкой на свои источники сообщает, что участие Кристиана Бэйла в предстоящем блокбастере Marvel "Тор: Любовь и гром" - дело почти решенное. Согласно этим данным, звезда "Ford против Ferrari" и экс-Бэтмен получит роль некоего "межгалактического суперзлодея". К сожалению, имя этого персонажа не упоминается, так что пока остается лишь гадать, о ком именно идет речь.

Потенциальный персонаж Бэйла характеризуется как некий инопланетянин, пришедший из "потустороннего мира".

Такое описание может подойти персонажу Marvel по имени Горр Убийца богов, но с тем же успехом это может оказаться Бета Рэй Билл, хотя в комиксах этот герой традиционно выступает как положительный персонаж.

Горр Убийца богов

Бета Рэй Билл

Впрочем, The Illuminerdi добавляет, что на данный момент Бэйл не был утвержден на роль в новом "Торе", поскольку актеру и Marvel Studios еще остается уладить детали сделки. При этом сам факт переговоров между сторонами сомнению не поддается.

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Мировая премьера "Тор: Любовь и гром" состоится 3 ноября 2021 года. В отличие от предыдущих частей, в этом фильме центральным персонажем станет не Тор в исполнении Криса Хемсворта, а Джейн Фостер, к роли которой вернется Натали Портман. По сюжету, Джейн предстоит стать женской версией Тора.

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Кристиан Бейл, Marvel, Тор, Тор: Любовь и гром.
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