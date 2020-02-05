"Мандалорец", "ВандаВижн", "Сокол и Зимний солдат": сроки выхода сериалов (Видео)

Новости культуры:Шоу будут выходить на новом стриминговом сервисе Disney+.

Глава Disney Боб Айгер не назвал точных дат, но сообщил, в какие месяцы выйдут новые сериалы: "Сокол и Зимний солдат", "ВандаВижн", "Локи" и второй сезон "Мандалорца". Об этом сообщает Variety.

По его словам, "Сокол и Зимний солдат" выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в августе 2020 года.

Сериал "ВандаВижн" станет доступен раньше ожидаемого - шоу стартует в декабре 2020 года (было запланировано на 2021).

А вот "Локи", как и ожидалось, назначен на первую половину 2021 года.

Также стало известно, что второй сезон "Мандалорца" стартует уже в этом октябре.