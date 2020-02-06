Представлен концепт-арт Аквамена с короткими волосами (Фото)

Новости культуры:Артур Карри лишился большей части своих фирменных кудрей и остался с волосами, едва прикрывающими уши.

Как и все герои комиксов, в течение многих лет Аквамен из вселенной DC не раз претерпевал изменения во внешности, так что фанаты приписывают персонажу самые разные образы. Но, как оказалось, перебирать варианты облика Короля Атлантиды любят не только художники.

Режиссер Джеймс Ван перед съемками "Аквамена" примерил на Джейсона Момоа короткую стрижку, и вот в Сети наконец появился кадр, который дает фанатам полное представление о том, как мог бы выглядеть морской герой.

Новым взглядом на Аквамена и Меру поделился в своем Instagram-аккаунте Аарон Симс, который был концептуальным художником фильма.

Выглядит Аквамен с такой стрижкой хорошо, но небольшой диссонанс в восприятии все же возникает. И связан он не только с тем, что в финальном образе роскошная шевелюра Момоа осталась на месте. Просто зрители привыкли, что в большинстве своих работ он появляется с длинными волосами, и они также работают на узнаваемость актера. И все же нельзя отрицать, что короткая стрижка сделала бы Аквамена еще более дерзким и задиристым. "Очаровательно. Хотя я больше люблю Момоа с длинными волосами, так выглядит даже лучше", — высказался один из комментаторов.

А вот чтобы узнать, каким предстанет персонаж Момоа в сиквеле, зрителям придется набраться терпения. "Аквамен 2" выйдет на экраны 16 декабря 2022 года.