"Звездные войны" будут жить сериалами: Disney раздумывает над спин-оффами "Мандалорца"

Новости культуры:Disney рассматривает возможность посвятить некоторым персонажам "Мандалорца" отдельные сериалы.

Глава Disney Боб Айгер подтвердил, что в ближайшие несколько лет "Звёздные войны" будут жить сериалами, пока в кинотеатральных релизах взят перерыв.

В разговоре с инвесторами он рассказал, что хотя компания уже готовит сериалы о Кассиане Андоре и Оби-Ване Кеноби, она также рассматривает возможность запустить один или несколько спин-оффов "Мандалорца".

По словам Айгера, Disney может даже специально ввести новых персонажей, чтобы потом начать рассказывать их историю отдельно.

Судя по заявлению главы Disney, конкретных планов пока нет, однако уже после первого сезона "Мандалорца" у авторов может быть как минимум несколько вариантов того, чью историю рассказать в другом сериале.

Второй сезон "Мандалорца" также наверняка покажет новых персонажей. Его старт, как уже подтвердили в Disney, запланирован на октябрь.

Онлайн-кинотеатр Disney+ пока превосходит прогнозы аналитиков. Они ожидали, что с момента старта сервис наберет 20-25 миллионов подписчиков, однако Disney отчиталась, что их количество достигло 28,6 миллиона.