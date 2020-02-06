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В Сети опубликовали первый украинский трейлер "Миньоны" 2020 (Видео)

В Сети опубликовали первый украинский трейлер "Миньоны" 2020 (Видео)
11:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Новая часть получила название "Миньоны: Грювитация" (Minions: The Rise of Gru), а первый украинский трейлер уже взрывает сеть.

Уже летом этого года на большой украинский и мировой экраны выйдет продолжение любимого мультфильма "Миньоны". 

Впервые трейлер к новой части "прихвостней" (Minions: The Rise of Gru) был представлен на спортивном мероприятии Супербоул-2020, проходившем на днях в США. Однако украинские дистрибьюторы не замедлили и сделали дублированную версию промо-ролика.

Как известно, кресло режиссера популярного мультфильма снова занял Кайл Балда, который работал над третьей частью "Гадкого Я" и "Прихвостнями". К своим ролям неизменно вернутся Стив Карелл, который сыграет Игру, и Пьер Коффен в роли Миньонов. 

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По сюжету, 12-летний Грю, а также неугомонные короли миньонов вернут зрителя туда, где начиналась их история. Главный герой мечтает стать злодеем, однако его, конечно, высмеивают, что изрядно пригоняет его. Однако Грю решает не сдаваться и похищает у преступников ценный медальон. Он хочет доказать злодеям, что он на самом деле очень противный. Убежать с украденной ценностью ему помогут его верные друзья миньоны.

В украинский прокат "Миньоны" выйдут 2 июля.

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Все по теме:

Мультфильмы, Мультики, Трейлер, Миньоны 2020, Миньоны на украинском языке.
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