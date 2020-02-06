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Он возвращается: фильм "Индиана Джонс 5" будет продолжением истории

Он возвращается: фильм "Индиана Джонс 5" будет продолжением истории
13:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что пятый фильм саги об Индиане Джонс таки выдет на экраны.

Сага "Индианы" началась еще в 1981 году. С того времени вышло четыре фильма: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Во всех частях главная роль доставалась Харрисону Форду. Кэтлин Кеннеди заверила, что 77-летний актер не покинет и новую часть фильма.

Название нового фильма пока не известно. Режиссером выступит, как и раньше, Стивен Спилберг, сценарий напишет Лоуренс Кэздан. Создатели "Индианы" планируют закончить работу и "выпустить" фильм 9 июля следующего года.

Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"

Кэтлин Кеннеди сообщила, что команда усердно трудится и уже заканчивает сценарий.

Также, глава Lucasfilm уточнила, что новый фильм будет не перезапуском картины, а ее продолжением.

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Фильмы, Кино, Харрисон Форд, Смотреть, Индианы Джонса, Индиана Джонса.
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