Он возвращается: фильм "Индиана Джонс 5" будет продолжением истории

Новости культуры:Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что пятый фильм саги об Индиане Джонс таки выдет на экраны.

Сага "Индианы" началась еще в 1981 году. С того времени вышло четыре фильма: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Во всех частях главная роль доставалась Харрисону Форду. Кэтлин Кеннеди заверила, что 77-летний актер не покинет и новую часть фильма.

Название нового фильма пока не известно. Режиссером выступит, как и раньше, Стивен Спилберг, сценарий напишет Лоуренс Кэздан. Создатели "Индианы" планируют закончить работу и "выпустить" фильм 9 июля следующего года.

Кэтлин Кеннеди сообщила, что команда усердно трудится и уже заканчивает сценарий.

Также, глава Lucasfilm уточнила, что новый фильм будет не перезапуском картины, а ее продолжением.