Опубликованы первые фото и видео с Киану Ривзом со съемок "Матрицы 4"

Съемки "Матрицы 4" уже стартовали, подтверждением тому стали несколько коротких роликов со съемочной площадки долгожданного блокбастера.
В этих видеоматериалах нет места каким-то эффектным трюкам, но в них фигурирует Киану Ривз, который вновь должен исполнить роль Нео. На видео он просто прогуливается по улицам Сан-Франциско.
Поскольку внешне Нео ничем не отличается от обычных людей вокруг себя и даже отрастил бороду, возникли догадки, что герой забыл все, что с ним происходило в первых трех фильмах.
The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020
Thanks to @dougdalton IG Story
Do we think Keanu is a coffee or tea kind of guy? #matrix @nbcbayarea pic.twitter.com/dPRLEchFD1
— LiLi Tan (@lilitan) February 5, 2020
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Shane o rourke on FB #keanureeves #keanureevesfans #keanureevesfandom #neo #matrix #matrix4 #sanfranciscon#movieset
В одном из видео можно также без труда узнать режиссера и сценаристку франшизы Лану Вачовски по ее пышной огненно-рыжей шевелюре, так что нет сомнений, что это действительно кадры со съемок новой "Матрицы". О сюжете фильма пока известно совсем немного. Ранее была информация, что зрителей может ожидать женская версия Избранного. Кроме того, достоверно известно, что Хьюго Уивинга, который в предыдущих частях сыграл агента Смита, в будущем фильме точно не будет.
Релиз "Матрицы 4" состоится 21 мая следующего года.