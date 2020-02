Опубликованы первые фото и видео с Киану Ривзом со съемок "Матрицы 4"

Съемки "Матрицы 4" уже стартовали, подтверждением тому стали несколько коротких роликов со съемочной площадки долгожданного блокбастера.

В этих видеоматериалах нет места каким-то эффектным трюкам, но в них фигурирует Киану Ривз, который вновь должен исполнить роль Нео. На видео он просто прогуливается по улицам Сан-Франциско.

Поскольку внешне Нео ничем не отличается от обычных людей вокруг себя и даже отрастил бороду, возникли догадки, что герой забыл все, что с ним происходило в первых трех фильмах.

The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020 Thanks to @dougdalton IG Story

Do we think Keanu is a coffee or tea kind of guy? #matrix @nbcbayarea pic.twitter.com/dPRLEchFD1

— LiLi Tan (@lilitan) February 5, 2020