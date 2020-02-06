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Опубликованы первые фото и видео с Киану Ривзом со съемок "Матрицы 4"

Опубликованы первые фото и видео с Киану Ривзом со съемок "Матрицы 4"
14:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Казалось бы, это не дает никакой информации о сюжете предстоящего фильма, но поклонники уже выдвинули свои предположения по этому поводу.

Съемки "Матрицы 4" уже стартовали, подтверждением тому стали несколько коротких роликов со съемочной площадки долгожданного блокбастера.

В этих видеоматериалах нет места каким-то эффектным трюкам, но в них фигурирует Киану Ривз, который вновь должен исполнить роль Нео. На видео он просто прогуливается по улицам Сан-Франциско.

Поскольку внешне Нео ничем не отличается от обычных людей вокруг себя и даже отрастил бороду, возникли догадки, что герой забыл все, что с ним происходило в первых трех фильмах. 

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Shane o rourke on FB #keanureeves #keanureevesfans #keanureevesfandom #neo #matrix #matrix4 #sanfranciscon#movieset

Публикация от Keanu Reeves TheClub (@keanu_theclub)

В одном из видео можно также без труда узнать режиссера и сценаристку франшизы Лану Вачовски по ее пышной огненно-рыжей шевелюре, так что нет сомнений, что это действительно кадры со съемок новой "Матрицы". О сюжете фильма пока известно совсем немного. Ранее была информация, что зрителей может ожидать женская версия Избранного. Кроме того, достоверно известно, что Хьюго Уивинга, который в предыдущих частях сыграл агента Смита, в будущем фильме точно не будет.

Релиз "Матрицы 4" состоится 21 мая следующего года.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Киану Ривз, Актер, матрица 4.
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