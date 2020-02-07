Мишель Родригес призналась, кого бы сыграла в киновселенной DC

Новости культуры:У Мишель Родригес есть на примете супергерой DC, которого она хотела бы сыграть больше всего на свете.

Звезды боевиков франшизы "Форсаж" — это, по сути, уже супергерои, которые бросают вызов физике, возвращаются из мира мертвых и побеждают грозящих миру злодеев. Но зрители все чаще видят их в костюмах героев комиксов.

Например, Дуэйн Джонсон вот-вот станет частью киновселенной DC, сыграв Черного Адама. Правда, выбор актрисы едва ли кого-то удивит. В интервью порталу Cinemablend она призналась, что во вселенной DC в целом не так много по-настоящему хороших супергероев женского пола, а поскольку ее персонажу должна быть присуща некая острота, любимицей Мишель стала Женщина-кошка.

Родригес подчеркнула, что ей импонирует некая двойственность героини, ведь Селина Кайл одновременно "и плохая, и хорошая". Женщина-кошка всегда находится где-то посередине — она не законченный злодей, но и не безупречный герой, и это противоречие делает ее очень привлекательной для звезды "Форсажа".

Правда, все указывает на то, что Родригес придется как следует запастись терпением, чтобы дождаться желанную роль. Ведь на нее претендует множество актрис, и всех их обошла Зои Кравиц, которая сыграет Селину в "Бэтмене" Мэтта Ривза. Да и Мишель, в принципе, пока не до съемок в костюме с кошачьими ушками, ведь впереди у актрисы сразу два "Форсажа".

Напомним, девятая часть франшизы стартует в кинотеатрах 21 мая этого года, а десятая и заключительная — 1 апреля 2021-го.