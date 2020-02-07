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Мишель Родригес призналась, кого бы сыграла в киновселенной DC

Мишель Родригес призналась, кого бы сыграла в киновселенной DC
10:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:У Мишель Родригес есть на примете супергерой DC, которого она хотела бы сыграть больше всего на свете.

Звезды боевиков франшизы "Форсаж" — это, по сути, уже супергерои, которые бросают вызов физике, возвращаются из мира мертвых и побеждают грозящих миру злодеев. Но зрители все чаще видят их в костюмах героев комиксов.

Например, Дуэйн Джонсон вот-вот станет частью киновселенной DC, сыграв Черного Адама. Правда, выбор актрисы едва ли кого-то удивит. В интервью порталу Cinemablend она призналась, что во вселенной DC в целом не так много по-настоящему хороших супергероев женского пола, а поскольку ее персонажу должна быть присуща некая острота, любимицей Мишель стала Женщина-кошка.

Родригес подчеркнула, что ей импонирует некая двойственность героини, ведь Селина Кайл одновременно "и плохая, и хорошая". Женщина-кошка всегда находится где-то посередине — она не законченный злодей, но и не безупречный герой, и это противоречие делает ее очень привлекательной для звезды "Форсажа".

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Правда, все указывает на то, что Родригес придется как следует запастись терпением, чтобы дождаться желанную роль. Ведь на нее претендует множество актрис, и всех их обошла Зои Кравиц, которая сыграет Селину в "Бэтмене" Мэтта Ривза. Да и Мишель, в принципе, пока не до съемок в костюме с кошачьими ушками, ведь впереди у актрисы сразу два "Форсажа".

Напомним, девятая часть франшизы стартует в кинотеатрах 21 мая этого года, а десятая и заключительная — 1 апреля 2021-го.

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Фильмы, Кино, Супергерои, Знаменитости, Актриса, Мишель Родригес.
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