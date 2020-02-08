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Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии

Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
13:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Уже завтра в Лос-Анджелесе отгремит одна из самых ожидаемых церемоний награждения как для кинематографа,так и для его фанатов.

Церемония рождения Оскар проводится в кинематографе США с 1929 года, что не может не свидетельствовать о ее статусность, престижность и авторитетность. Тот, кто получит знаменитую статуэтку – обречен на взлеты в карьере, востребованность и мгновенный рост популярности.

Несмотря на почти столетние каноны, которые присущи только "Оскару, организаторы кинопремии любят добавлять перчинку и совершенствовать церемонию награждения с каждым годом. К примеру, прошлогодняя премия впервые за последние 30 лет прошла без ведущего. Поэтому, чем удивит Оскар 2020 – читайте дальше.

Дата и место проведения Оскара-2020

С 2001 года церемония награждения Оскар неизменно проходит в театре "Долби" (Dolby Theatre), в Лос-Анджелесе. Помещение, которое стало постоянной ареной проведения популярной кинопремии, может вместить около 3400 человек.

Так, в этом году знаменитый театр вновь будет принимать всех причастных к "Оскару-2020" уже 9 февраля 2020 года.

Перечень событий Оскара-2020

  • Объявление шорт-листа Оскара-2020 – 16 декабря 2019 года

  • Голосование номинаций (начало) – 2 января 2020 года

  • Голосование номинаций (завершение) – 7 января 2020 года

  • Объявление номинантов – 13 января 2020 года

  • Завтрак номинантов – 27 января 2020 года

  • Начало окончательного голосования – 30 января 2020 года

  • Завершение окончательного голосования – 4 февраля 2020 года

  • 92-я церемония награждения премии Оскар – 9 февраля 2020 года

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Опять без ведущего

Кажется, американцы оценили проведение Оскара-2019 без ведущего, ведь все, кто были причастны к кинопремии, создали незабываемую атмосферу без помощи развлекательной персоны. Так, за месяц до Оскара-2020 организаторы церемонии официально заявили, что мероприятие пройдет без сопровождения ведущего.

Ранее руководитель ABC Entertainment Кэри Бурк заявила, что организаторы Оскара не хотят привязываться к новому формату, однако кандидатура комика и телеведущего Джимми Киммела на роль ведущего была отклонена. Добавим, что в 2017 и 2018 годах именно он проводил церемонию награждения Оскар. А в 2019 году Кевин Гарт сам отказался вести премию из-за того, что американское общество могло неоднозначно воспринять его шутки о гомосексуализме.

Изменены названия номинаций

В апреле 2019 года, незадолго после объявления лауреатов Оскара-2019, организаторы кинопремии объявили нововведенные правила относительно следующей церемонии награждения. Обновления коснулись названий категорий, которые много лет подряд были неизменными и, как считают руководители, несколько устаревшими. К примеру слово "иностранный" употребляется все реже, поэтому единогласно было принято решение заменить его. Так, номинация "Лучший иностранный фильм" (Foreign Language Film) был переименован в "Международный художественный фильм" (International Feature Film).

Увеличение номинантных мест в отдельных категориях

Кроме измененных названий номинаций, на которые претендуют популярные ленты, организаторы Оскара-2020 заявили, что в отдельных категориях премии за победу смогут побороться больше картин. Так, номинация "Грим и прически" увеличила количество фильмов с трех до пяти, а шорт-лист – с семи до десяти.

Что это было? Представители "Оскара 2020" опубликовали список победителей

Ограничения для участников

"Хочешь получить желаемую статуэтку Оскар? Соблюдай все правила", – как-то так можно описать нововведенные правила организаторами кинопремии 2020 года. Весной 2019 года они заявили, что ленты, которые будут претендовать на статуэтки в номинациях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм", должны представляться только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где, собственно, будет проходить знаменитая церемония награждения Оскар-2020.

Оскар для Украины

В первый лонг-лист Оскара-2020 попала нашумевшая украинская лента "Домой", режиссером которой выступил Нариман Алиев. Сюжет фильма разворачивается вокруг крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело обратно и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций. К сожалению, ленте "Домой" не удалось попасть в шорт-лист и основных номинаций Оскара-2020.

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