Что это было? Представители "Оскара 2020" опубликовали список победителей

По словам представителей Американской киноакадемии, они лишь ретвитнули публикациют My Oscar predictions ("мои прогнозы по премии Оскар"), где поклонники делились своими мыслями о возможных будущих победителях. Вот одного из них они и решили опубликовать, ошибочно выдав за реальный перечень лауреатов.

Об этом сообщают на Vice.

"Коротко о твитте, который выглядел так, будто его написали с нашего аккаунта. Это ошибка. Она уже решена", – исправились в Twitter представители Киноакадемии.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have!

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020