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Появился украинский трейлер фильма "Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры" (Видео)

Появился украинский трейлер фильма "Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры" (Видео)
13:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Сеть "Планета кино" опубликовала на своем ютуб-канале официальный трейлер к фильму на украинском.

Биографические фильмы набирают все большую популярность, ведь гораздо интереснее своими глазами увидеть историю жизни выдающейся личности, чем представлять ее, читая биографию. 

Художественно-документальный итальянский проект от создателей "Микеланджело. Бесконечность" и "Музеи Ватикана в 3D" уже заполонил весь мир. 5 марта 2020 года состоится премьера фильма о легендарном Леонардо Да Винчи в Украине. 

Сюжет 

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"Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры" – это фильм-путешествие в жизнь легенды мировой культуры, создателя непревзойденной "Моны Лизы". На экране оживают лучшие работы мастера: "Джоконда", "Поклонение волхвов", "Дама с горностаем", и "Атлантический кодекс". Впервые в истории жизнь великого гения показана столь развернуто и разносторонне.

Главный герой

Роль Леонардо да Винчи исполнил популярный итальянский актер Лука Арджентеро. Он начинал свою творческую карьеру, как телеведущий и модель. После участия в фильме "Сатурн в противофазе" Лука проснулся знаменитым. Сейчас Арджентеро один из наиболее востребованных итальянских актеров театра и кино.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Украинский трейлер, Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры.
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