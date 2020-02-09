Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года

Новости культуры:Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах.

В начале февраля 2020 года традиционно после вручения премии Грэмми пройдет церемония награждения кинопремией Оскар.

Девяносто второй церемония награждения премии Американской киноакадемии уже традиционно состоится в театре Долби, где соберутся главные звезды кино.

Награды Академии кинематографических искусств и наук вручат в театре Dolby в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.

Традиционно, за 1,5 часа до начала шоу к красной дорожке рядом с театром "Долби" прибывать гости и номинанты Оскара-2020. Онлайн-трансляцию премии Оскар-2020 можно будет смотреть на официальном сайте, на странице в твиттере, на телеканале ABC, а также на украинском телеканале "Украина". В этом году отечественный канал уже в седьмой раз получил права на трансляцию и стал эксклюзивным транслятором церемонии вручения премии Оскар-2020.

Церемония начнется в 20.00 (9 февраля) по местному времени и в 3.00 (10 февраля) по киевскому времени.

В Лос-Анджелесе происходят последние приготовления к главному кинособытия года!

Совсем скоро на красной дорожке появятся мировые звезды кино, супермодели, главные модницы планеты и другие представители индустрии, активно готовятся к торжественной церемонии Оскар 2020.