Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Нефедов: Мы сторонники криминализации контрабанды
Нефедов: Мы сторонники криминализации контрабанды
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года
Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года

Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года

Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года
13:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах.

В начале февраля 2020 года традиционно после вручения премии Грэмми пройдет церемония награждения кинопремией Оскар.

Девяносто второй церемония награждения премии Американской киноакадемии уже традиционно состоится в театре Долби, где соберутся главные звезды кино.

Награды Академии кинематографических искусств и наук вручат в театре Dolby в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.

Традиционно, за 1,5 часа до начала шоу к красной дорожке рядом с театром "Долби" прибывать гости и номинанты Оскара-2020. Онлайн-трансляцию премии Оскар-2020 можно будет смотреть на официальном сайте, на странице в твиттере, на телеканале ABC, а также на украинском телеканале "Украина". В этом году отечественный канал уже в седьмой раз получил права на трансляцию и стал эксклюзивным транслятором церемонии вручения премии Оскар-2020.

Церемония начнется в 20.00 (9 февраля) по местному времени и в 3.00 (10 февраля) по киевскому времени.

Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии

В Лос-Анджелесе происходят последние приготовления к главному кинособытия года! 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

It’s all coming together. Less than 24 hours to go! #Oscars

Публикация от The Academy (@theacademy)

Совсем скоро на красной дорожке появятся мировые звезды кино, супермодели, главные модницы планеты и другие представители индустрии, активно готовятся к торжественной церемонии Оскар 2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оскар, Премия Оскар, 9 февраля, Кинопремии, Оскар 2020, Онлайн трансляция Оскар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
03 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
04 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
05 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь