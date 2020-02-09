Оскар-2020: немного о претендентах на "Лучшую мужскую роль"

Новости культуры:Уже сегодня, 9 февраля, в театре "Долби", что в Лос-Анджелесе, отгремит Оскар-2020.

К событию, которое считается, самым престижным в области кинематографа, готовятся все звезды Голливуда, в частности, номинанты.

На звание лучшего актера 2020 претендуют, традиционно, пять актеров, которые по мнению Американской академии киноискусства сумели лучше проявить себя.

Все о номинантах на "Лучшую мужскую роль"

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Антонио Бандерас – один из немногих испанских актеров, который сумел покорить Голливуд, а также первый актер Испании, который был номинирован на Золотой Глобус, телевизионную премию Эмми и американскую театральную премию Тони. Теперь 59-летний Бандерас имеет все шансы стать лауреатом Оскара-2020.

Испанца номинировали за главную роль в фильме "Боль и слава" (по-испански – Dolor y gloria) режиссера Педро Альмодовара. По сюжету фильма, Сальвадор Маллен, которого играет Антонио Бандерас, прославился как режиссер, однако сейчас ему приходится проживать не лучшие времена. Он чувствует, что переживает глубокую депрессию, однако, в отличие от некоторых коллег, не хочет делать из себя жертву и рассказывать об этом всему миру. Вместо этого он углубляется в свое прошлое, в частности, в детство. Сальвадор возвращается в родную Валенсию, вспоминает жизнь с родителями, чувства и страсть к женщине, которая стала его первый любовью, а также свою первую встречу со смертью. Позже главный герой, вроде, переносится в Мадрид, где, будучи юным, нашел свое счастье и одновременно потерял его. Переживая эти эмоции, известный режиссер снова находит в себе силы творить.

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

А вот этот голливудский красавец уже не раз вызывал волну возмущения в сети из-за того, что не получал желаемый Оскар довольно долго. Однако в 2016 году он все-таки стал лауреатом премии в категории "Лучшая мужская роль". Он исполнил главную роль в фильме "Легенда Хью Гласса".

А уже 9 февраля Ди Каприо будет бороться за это же звание благодаря ленте "Однажды в Голливуде". В сюжет фильма Квентина Тарантино положена реальная история, которую он "украсил" художественным вымыслом. События разворачиваются летом 1969 года. Рик Далтон, которого, собственно, сыграл Леонардо Ди Каприо – телевизионный актер, переживающий взлеты карьеры. Он всеми силами пытается закрепиться на вершине популярности, поэтому ищет роли, которые могли бы ему в этом помочь. Его напарником в поиске успеха стает дублер Бут Клифф, которого сыграл Брэд Питт. Вместе им предстоит пережить немало приключений, познакомиться с Шэрон Тейт и стать свидетелями жестоких преступлений серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

Адам Драйвер ("Брачная история")

Американский актер Адам Драйвер тоже претендует на победу в одной из главных номинаций Оскара-2020. Добавим, что на премии Оскар-2019 он был заявлен в категории "Лучшая мужская роль второго плана", однако ему пришлось уступить место Махершалалхашбазу Али.

В этом году Адам Драйвер сыграл главную роль в фильме "Брачная история" Ноа Баумбаха. По сюжету драмы, достаточно молодая семья, состоящая из Чарли и Николь Барбер, переживает развод. Он – театральный режиссер, а она – ведущая актриса, которая играет главную роль в его постановке. Они переживают сложный период и из всех сил стараются не показывать этого маленькому сыну... Однако, после нескольких попыток мирно урегулировать недоразумения, им придется пойти на крайности.

Хоакин Феникс ("Джокер")

Этот американский старожил не понаслышке знает, что такое борьба за Оскар, ведь он номинировался на "Лучшую мужскую роль второго плана" в 2001 году и "Лучшую мужскую роль" в 2006, 2013 и 2020 годах. И, если первые три раза актеру пришлось потерпеть фиаско, то на Оскаре-2020 ему прогнозируют феерическую победу.

Хоакин Феникс безупречно сыграл роль Джокера в фильме Тодда Филлипса. Сюжет разворачивается в 1981 году в Готэм-сити. Комик Артур Флек, которого сыграл Хоакин Феникс, разочаровался в своей профессии. Его талант оказался никому не нужным, а зрители не дали ему той любви, которой он ждал. Именно поэтому Артур теряет светлый ум и начинает убивать людей таким образом, который наводит ужас на жителей всего города.

Джонатан Прайс ("Два Папы")

72-летний валлийский актер впервые в жизни удостоился номинации на Оскар. Джонатана Прайса представили в категории "Лучшая мужская роль" за игру в фильме "Два Папы".

В сюжет фильма "Два Папы" положены реальные события, к которым режиссер Фернандо Мейреллис добавил немного юмора и сюрреализма. События разворачиваются в 2013 году, когда кардинал Бергольо, который давно просит об отставке, приезжает в Ватикан к действующему Папе Бенедикту XVI, который отказывает ему в отставке. В переломный момент для церкви и собственной жизни два ярких лидера дискутируют о том, как каждый из них пытается укрепить в вере современный мир, а главное – самого себя.