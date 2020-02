"Поступь хаоса" получила новую дату релиза

Многострадальный приключенческий блокбастер Дага Лаймана "Поступь хаоса" обзавелся новой датой релиза — теперь студия Lionsgate рассчитывает выпустить картину 22 января 2021 года.

Ранее релиз был назначен на 1 марта 2019-го, но производство застопорилось, что вынудило продюсеров менять свои планы.

Изначальный бюджет фильма равнялся примерно $100 млн. Съемочный процесс был завершен еще в конце 2017 года, но вскоре было решено переснять значительную часть материала, на что было выделено еще $15 млн. Однако быстро возобновить работу не получилось, потому что к тому времени ведущие артисты уже переключились на другие проекты: Холланд снимался в "Мстителях", а Ридли — в "Звездных войнах".

''chaos walking movie tie-in edition'' includes stills from the film is set to release 15 Sept,2020. (@Candlewick) #chaoswalking pic.twitter.com/c9k1BA5wuk

— best of chaos walking (@chaoswalkingbr) February 3, 2020