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Понедельник, 10.02.2020
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"Поступь хаоса" получила новую дату релиза
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза

"Поступь хаоса" получила новую дату релиза

"Поступь хаоса" получила новую дату релиза
13:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Главные роли в "Поступи хаоса" исполнят Том Холланд (Человек-паук из киновселенной Marvel) и Дэйзи Ридли (новейшая трилогия "Звездные войны").

Многострадальный приключенческий блокбастер Дага Лаймана "Поступь хаоса" обзавелся новой датой релиза — теперь студия Lionsgate рассчитывает выпустить картину 22 января 2021 года.

Ранее релиз был назначен на 1 марта 2019-го, но производство застопорилось, что вынудило продюсеров менять свои планы. 

Изначальный бюджет фильма равнялся примерно $100 млн. Съемочный процесс был завершен еще в конце 2017 года, но вскоре было решено переснять значительную часть материала, на что было выделено еще $15 млн. Однако быстро возобновить работу не получилось, потому что к тому времени ведущие артисты уже переключились на другие проекты: Холланд снимался в "Мстителях", а Ридли — в "Звездных войнах". 

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Теперь Lionsgate предпримет еще одну попытку довести "Поступь хаоса" до надлежащего вида. В основу фильма ляжет первый роман из одноименного антиутопийного цикла Патрика Несса.

По сюжету, подростки Тодд (Холланд) и Виола (Ридли) пускаются в опасное путешествие по чужой и неизведанной планете, пытаясь убежать от жуткой реальности, в которой каждый имеет доступ к мыслям окружающих.

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Фильмы, Кино, Смотреть, Поступь хаоса.
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