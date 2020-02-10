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"Техасская резня бензопилой": фильм ужасов переснимут

"Техасская резня бензопилой": фильм ужасов переснимут
18:04 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Для перезапуска фильма ужасов уже нашли режиссеров.

Энди и Райан Тохиллы ("Раскопки") назначены на пост режиссеров перезапуска хоррора "Техасская резня бензопилой".

Как сообщает Variety, сценарием займется Крис Томас Дэвлин, а продюсером выступит Федерико Альварес ("Не дыши").

Создатели держат детали проекта в секрете, но Альварес пообещал, что новая версия точно запомнится зрителям своей жестокостью.

Предполагается, что производство стартует в этом году, о дате выхода не сообщается.

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Напомним, что оригинальный фильм рассказывает о маньяке по прозвищу Кожаное Лицо, который открывает охоту на пятерых подростков, попавших в руки семейства каннибалов. Всего вышло восемь фильмов франшизы, последний из которых — "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" — в 2017 году.

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Кино, Фильм, Режиссер, Хоррор, Техасская резня бензопилой, Перезапуск.
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