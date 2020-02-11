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Появились детали четвертого сезона "Очень странных дел"

Появились детали четвертого сезона "Очень странных дел"
09:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Как оказалось, четвертый сезон будет состоять из девяти эпизодов.

Кажется, у фанатов будет возможность вновь увидеть одного из погибших персонажей.

Чем больше времени проходит с финала третьего сезона "Очень странных дел", тем внимательнее поклонники следят за новостями и слухами о новых эпизодах. И их внимание было вознаграждено: издание TV Line поделилось важной информацией о продолжении сериала.

Пока такой продолжительностью мог похвастаться только второй сезон, и тогда дополнительная серия понадобилась, чтобы объяснить происхождение Одиннадцатой и рассказать о судьбе ее сестры. 

 
 
 
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two more sleeps until #strangerthingsday !!! prepare the ‘fits.

Публикация от Stranger Things (@strangerthingstv)

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И, судя по всему, продолжение шоу будет включать аналогичную сюжетную вставку. Как заявляет TV Line, один из эпизодов сфокусируется на "любимом поклонниками" персонаже и исследует его предысторию. Также сообщается, что эта линия может рассматриваться и на протяжении нескольких серий, если пространства для истории потребуется больше. Разумеется, о ком идет речь, пока неизвестно, так что это вполне может быть и один из погибших героев.

Что касается премьеры нового сезона, ее стоит ожидать не раньше конца 2020 — начала 2021-го, поскольку съемки только начинаются и работы впереди много. Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что заключительный сезон "Очень странных дел" может быть разбит на две части. Правда, ни одно из предположений пока не получило комментариев и подтверждений со стороны создателей шоу.

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Фильмы, Кино, Смотреть, Очень страшные дела, 4 сезон Очень страшные дела.
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