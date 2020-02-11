Появились детали четвертого сезона "Очень странных дел"

Новости культуры:Как оказалось, четвертый сезон будет состоять из девяти эпизодов.

Кажется, у фанатов будет возможность вновь увидеть одного из погибших персонажей.

Чем больше времени проходит с финала третьего сезона "Очень странных дел", тем внимательнее поклонники следят за новостями и слухами о новых эпизодах. И их внимание было вознаграждено: издание TV Line поделилось важной информацией о продолжении сериала.

Пока такой продолжительностью мог похвастаться только второй сезон, и тогда дополнительная серия понадобилась, чтобы объяснить происхождение Одиннадцатой и рассказать о судьбе ее сестры.

И, судя по всему, продолжение шоу будет включать аналогичную сюжетную вставку. Как заявляет TV Line, один из эпизодов сфокусируется на "любимом поклонниками" персонаже и исследует его предысторию. Также сообщается, что эта линия может рассматриваться и на протяжении нескольких серий, если пространства для истории потребуется больше. Разумеется, о ком идет речь, пока неизвестно, так что это вполне может быть и один из погибших героев.

Что касается премьеры нового сезона, ее стоит ожидать не раньше конца 2020 — начала 2021-го, поскольку съемки только начинаются и работы впереди много. Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что заключительный сезон "Очень странных дел" может быть разбит на две части. Правда, ни одно из предположений пока не получило комментариев и подтверждений со стороны создателей шоу.