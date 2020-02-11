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"Сексуальное воспитание": сериал продлен на еще один сезон (Видео)

"Сексуальное воспитание": сериал продлен на еще один сезон (Видео)
16:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Netflix продлил сериал на третий сезон и показал тизер.

Netflix продлил сериал "Сексуальное воспитание" ("Половое воспитание", Sex Education) на третий сезон и презентовал тизер новой части проекта.

Продолжение выйдет в 2021 году. Первые два сезона показывали в январе, поэтому создатели, скорее всего, продолжат придерживаться графика.

В видеоролике директор Алистер Петри, примерив на себя роль арт-критика, вкратце рассказывает о каждом из персонажей сериала.

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Напомним, сериал рассказывает историю о шестнадцатилетнем подростке по имени Отис (Эйса Баттерфилд), который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом (Джиллиан Андерсон). Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мэйв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Новый сезон, Netflix, Сексуальное воспитание.
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