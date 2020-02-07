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"Очень странные дела": финальный сезон поделят на две части, но это не точно

"Очень странные дела": финальный сезон поделят на две части, но это не точно
16:16 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Уже сейчас можно назвать две причины, по которым разделение финала на две части выглядит логичным.

Третий сезон сверхъестественного хита Netflix "Очень странные дела" оставил фанатам множество вопросов, и это, конечно, только подогревает их интерес к новым эпизодам сериала. Поклонники шоу до последнего времени были уверены, что четвертый сезон станет финальным, но, как оказалось, все не так однозначно.

Портал We Got This Covered, ссылаясь на некий источник из Netflix, опубликовал новость о том, что заключительный сезон "Очень странных дел" будет разделен на две части. Первоначальный план действительно состоял в том, чтобы сделать четвертый сезон шоу последним, но в итоге решено было расширить сюжет, увеличив количество серий.

По словам инсайдера, даже если номинально у шоу появится пятый сезон, он все равно будет представлять собой вторую половину четвертого сезона, продолжая его сюжетную линию. На этом подробности заканчиваются, но зато уже сейчас можно назвать две причины, по которым разделение финала на две части выглядит логичным.

 
 
 
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Во-первых, братья Дафферы могли обнаружить, что им нужно больше времени для красивого завершения полюбившейся зрителям мистической истории. А во-вторых, Netflix наверняка захочет выжать максимум из сериала, прежде чем он закончится. Тактика студии Marvel, которая разделила последнюю главу "Мстителей" на две части, показала, насколько успешным может быть такое решение.

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Конечно, все еще может измениться, но было бы здорово, если бы зрители провели больше времени с юными героями из Хоукинса. По предварительным данным, четвертый сезон "Очень странных дел" выйдет на экраны в 2021 году.

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Сериал, Netflix, Очень странные дела, Финальный сезон.
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