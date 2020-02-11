"Веном 2": Том Харди поделился новым фото со съемок

Новости культуры:Пока можно лишь удовлетвориться тем фактом, что работа на съемочной площадке идет своим чередом.

Том Харди на своей официальной странице в Instagram выложил новый снимок со съемок второй части "Венома". Хотя содержание фотографии трудно назвать хоть сколько-нибудь информативным, поскольку это лишь мимолетный взгляд за кулисы, актер решил перестраховаться, отключив комментарии к этому посту.

Съемки "Венома 2" стартовали совсем недавно в Лондоне — это подтвердил сам режиссер фильма Энди Серкис. Неделю назад он поведал, что работа длится уже 40 дней. Правда, никакой дополнительной информации никто из создателей предоставить не может — как водится, все детали относительно сюжета и визуальных образов пока держатся в секрете. Очевидно, именно этим объясняется столь "скучное" фото, которым поделился Харди.

Единственная примечательная деталь на этом снимке — причудливые ободки с "ушами", которые надеты на членах съемочной команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram V2 Публикация от Tom Hardy (@tomhardy) 7 Фев 2020 в 8:53 PST

Премьера "Венома 2" намечена на 1 октября этого года. Это будет уже третья картина в рамках вселенной Marvel от Sony после первого "Венома" и фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, релиз этого фильма состоится в июле.