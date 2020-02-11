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"Веном 2": Том Харди поделился новым фото со съемок

"Веном 2": Том Харди поделился новым фото со съемок
21:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Пока можно лишь удовлетвориться тем фактом, что работа на съемочной площадке идет своим чередом.

Том Харди на своей официальной странице в Instagram выложил новый снимок со съемок второй части "Венома". Хотя содержание фотографии трудно назвать хоть сколько-нибудь информативным, поскольку это лишь мимолетный взгляд за кулисы, актер решил перестраховаться, отключив комментарии к этому посту.

Съемки "Венома 2" стартовали совсем недавно в Лондоне — это подтвердил сам режиссер фильма Энди Серкис. Неделю назад он поведал, что работа длится уже 40 дней. Правда, никакой дополнительной информации никто из создателей предоставить не может — как водится, все детали относительно сюжета и визуальных образов пока держатся в секрете. Очевидно, именно этим объясняется столь "скучное" фото, которым поделился Харди.

Единственная примечательная деталь на этом снимке — причудливые ободки с "ушами", которые надеты на членах съемочной команды.

 
 
 
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V2

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

Режиссер Энди Серкис рассказал, чего фанатам ждать от сиквела "Венома"

Премьера "Венома 2" намечена на 1 октября этого года. Это будет уже третья картина в рамках вселенной Marvel от Sony после первого "Венома" и фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, релиз этого фильма состоится в июле.

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Кино, Фильм, Том Харди, "Venom", Веном 2.
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