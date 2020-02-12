Скачать
Среда, 12.02.2020
"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Холостяк 10 сезон: известно имя главного героя шоу
Холостяк 10 сезон: известно имя главного героя шоу

Помирились: Sony и Marvel работают над новым "супергеройским" фильмом

Помирились: Sony и Marvel работают над новым "супергеройским" фильмом
01:03 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Sony снимет новый совместный фильм с Marvel.

Студия Sony Pictures продолжит сотрудничество с Marvel в деле экранизации комиксов. Об этом свидетельствует анонс нового совместного кинопроекта, релиз которого, как уточняет издание Comic Book, запланирован на 8 октября 2021 года. Содержание картины пока не уточняется.

Таким образом, это будет уже второй фильм по мотивам комиксов, который Sony намерена представить зрителям в 2021 году. Летом должна выйти третья часть "Человека-паука", производство которого было согласовано после подписания нового контракта между партнерами.

Как известно, в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения. Disney предлагала совместное финансирование следующих экранизаций, рассчитывая, что размер ее инвестиций составят до 30 процентов. Аналогичным образом предполагалось делить и доходы от проката.

Сиквел "Доктора Стрэнджа" "нашел" сценариста

Руководство Sony сначала ответило отказом, но в дальнейшем полностью согласилось на все предложенные условия. Все права на производство сувенирной и сопутствующей продукции по прежнему будут принадлежать Marvel и Walt Disney.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Marvel, Sony, Walt Disney.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
02 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
03 Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
04 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
05 Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
&quot;Амбициозная цель&quot;: ЕС сделал Британии интересное предложение
ЕС сделал Британии интересное предложение
Планы Украины по оцифровке: Гончарук обозначил сроки
Планы Украины по оцифровке: Гончарук обозначил сроки
Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь