Помирились: Sony и Marvel работают над новым "супергеройским" фильмом

Новости культуры:Sony снимет новый совместный фильм с Marvel.

Студия Sony Pictures продолжит сотрудничество с Marvel в деле экранизации комиксов. Об этом свидетельствует анонс нового совместного кинопроекта, релиз которого, как уточняет издание Comic Book, запланирован на 8 октября 2021 года. Содержание картины пока не уточняется.

Таким образом, это будет уже второй фильм по мотивам комиксов, который Sony намерена представить зрителям в 2021 году. Летом должна выйти третья часть "Человека-паука", производство которого было согласовано после подписания нового контракта между партнерами.

Как известно, в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения. Disney предлагала совместное финансирование следующих экранизаций, рассчитывая, что размер ее инвестиций составят до 30 процентов. Аналогичным образом предполагалось делить и доходы от проката.

Руководство Sony сначала ответило отказом, но в дальнейшем полностью согласилось на все предложенные условия. Все права на производство сувенирной и сопутствующей продукции по прежнему будут принадлежать Marvel и Walt Disney.