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Джон Красински признался, что не смог бы сыграть Капитана Америку лучше Криса Эванс

Джон Красински признался, что не смог бы сыграть Капитана Америку лучше Криса Эванс
09:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Красински не питает каких-либо негативных чувств, признавшись, что ему бы не удалось вжиться в эту роль лучше, чем это удалось Эвансу.

Карьера Красински могла бы получиться совершенно иной, если бы он все же оказался на месте Эванса.

В свое время Джон Красински пробовался на роль Капитана Америки в фильмах из киновселенной Marvel, но в итоге руководители Marvel Studios сделали выбор в пользу Криса Эванса. В интервью Total Film Красински похвалил своего коллегу:

Что ж, я знаю, что у меня не получилось бы исполнить эту роль так же хорошо, как это получилось у Криса. По крайней мере я увидел на экране того, кто действительно хорош в этом образе. Признаться, я уже разговаривал с Крисом на эту тему. 

 
 
 
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Также Красински рассказал, что, доведись ему таки сыграть Капитана Америку, его знаменитый фильм ужасов "Тихое место" скорее всего никогда бы не состоялся:

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Отказ обернулся для меня большой свободой. Получи я эту роль, моя карьера в качестве режиссера и сценариста никогда бы не началась. Могу уверенно сказать, что "Тихого места" не было бы, если бы я получил роль Стива Роджерса.

Напомним, что на данный момент к выходу готовится вторая часть "Тихого места". Помимо самого Красински и его жены Эмили Блант в фильме одну из главных ролей сыграет также Киллиан Мерфи.

В прокат картина выйдет 19 марта этого года.

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Фильмы, Кино, Актеры, Знаменитости, Капитан Америка, Крис Эванс, Джон Красински.
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