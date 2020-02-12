Джон Красински признался, что не смог бы сыграть Капитана Америку лучше Криса Эванс

Новости культуры:Красински не питает каких-либо негативных чувств, признавшись, что ему бы не удалось вжиться в эту роль лучше, чем это удалось Эвансу.

Карьера Красински могла бы получиться совершенно иной, если бы он все же оказался на месте Эванса.

В свое время Джон Красински пробовался на роль Капитана Америки в фильмах из киновселенной Marvel, но в итоге руководители Marvel Studios сделали выбор в пользу Криса Эванса. В интервью Total Film Красински похвалил своего коллегу:

Что ж, я знаю, что у меня не получилось бы исполнить эту роль так же хорошо, как это получилось у Криса. По крайней мере я увидел на экране того, кто действительно хорош в этом образе. Признаться, я уже разговаривал с Крисом на эту тему.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от John Krasinski (@johnkrasinski) 18 Дек 2019 в 8:41 PST

Также Красински рассказал, что, доведись ему таки сыграть Капитана Америку, его знаменитый фильм ужасов "Тихое место" скорее всего никогда бы не состоялся:

Отказ обернулся для меня большой свободой. Получи я эту роль, моя карьера в качестве режиссера и сценариста никогда бы не началась. Могу уверенно сказать, что "Тихого места" не было бы, если бы я получил роль Стива Роджерса.

Напомним, что на данный момент к выходу готовится вторая часть "Тихого места". Помимо самого Красински и его жены Эмили Блант в фильме одну из главных ролей сыграет также Киллиан Мерфи.

В прокат картина выйдет 19 марта этого года.