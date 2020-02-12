Джон Красински признался, что не смог бы сыграть Капитана Америку лучше Криса Эванс

Карьера Красински могла бы получиться совершенно иной, если бы он все же оказался на месте Эванса.
В свое время Джон Красински пробовался на роль Капитана Америки в фильмах из киновселенной Marvel, но в итоге руководители Marvel Studios сделали выбор в пользу Криса Эванса. В интервью Total Film Красински похвалил своего коллегу:
Что ж, я знаю, что у меня не получилось бы исполнить эту роль так же хорошо, как это получилось у Криса. По крайней мере я увидел на экране того, кто действительно хорош в этом образе. Признаться, я уже разговаривал с Крисом на эту тему.
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Также Красински рассказал, что, доведись ему таки сыграть Капитана Америку, его знаменитый фильм ужасов "Тихое место" скорее всего никогда бы не состоялся:
Отказ обернулся для меня большой свободой. Получи я эту роль, моя карьера в качестве режиссера и сценариста никогда бы не началась. Могу уверенно сказать, что "Тихого места" не было бы, если бы я получил роль Стива Роджерса.
Напомним, что на данный момент к выходу готовится вторая часть "Тихого места". Помимо самого Красински и его жены Эмили Блант в фильме одну из главных ролей сыграет также Киллиан Мерфи.
В прокат картина выйдет 19 марта этого года.